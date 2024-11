Firenzetoday.it - DIRETTA / Fiorentina-Hellas Verona 1-1, Serdar la pareggia con un eurogol

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35' COLPANI! Calcia sul primo palo l'esterno della, attento Montipò che in tuffo respinge la conclusione. 34' Fallo di Coppola su Sottil, il primo giallo è per il difensore dell'. 33' Cambio di Adli a cercare Colpani che non riesce.