Derby indigesto per l’Angelini Cesena | a Ravenna primo ko stagionale ma il primato è salvo

Prima battuta d’arresto per l’Elettromeccanica Angeliniche capitola al tie break in casa di una Olimpia Teodoratenace e gagliarda, dopo due ore e un quarto di gioco finisce 3-2 (25-22, 25-27, 17-25, 25-19, 15-13). Non bastano i 20 muri punto di, capitan Benazzi è sottotono.