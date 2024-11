Trevisotoday.it - Demolito il cavalcavia di via Gonelle

Leggi l'articolo completo su Trevisotoday.it

In poco meno di due ore ildi viache sovrappassa l’autostrada A4 nel comune di Cessalto è stato smantellato. E da questa mattina verso le 08,00 è stato riaperto il tratto autostradale tra San Donà e Latisana, in precedenza chiuso per consentire lo svolgimento di tutte le.