De Raho M5s | Separazione delle carriere? Il giudice è già indipendente lo dicono le statistiche Assoluzione nel 548% dei processi

Ilfattoquotidiano.it - De Raho (M5s): “Separazione delle carriere? Il giudice è già indipendente, lo dicono le statistiche. Assoluzione nel 54,8% dei processi”

“Lanon risolve il problema di cui oggi parla la maggioranza. Oggi la maggioranza politica lo rappresenta come un problema centrale perché afferma che ilsia in qualche modo succube del pubblico ministero e che quindi sia più propenso ad accogliere le sue istanze. Invece il rilevamento statistico che è stato fatto ha evidenziato che l’anno passato il 54,8% deisi sono conclusi con una. È evidente che sta a significare che da parte delnon c’è alcuna intenzione di aderire a quelle istanze. Ilè già oggi”. Lo ha detto Federico Cafiero De, deputato M5s ed ex magistrato, al Salone della Giustizia. “D’altro canto se si vogliono risolvere diversamente questi problemi basta pensare alle risorse che ci sono che sono poche e non consentono di affrontare in pieno il problema dei carichi di lavoro dei magistrati.