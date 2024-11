Oasport.it - De Minaur ha vinto un set in sette partite con Sinner. Ma c’è anche un walk over…

Il cammino di Jannikalle ATP Finals 2024 di tennis inizierà questa sera nel Gruppo Ilie Nastase contro l’australiano Alex de: i precedenti sono tutti favorevoli all’azzurro, che nei 7 incontri disputati non ha mai perso contro l’oceanico, cedendo un solo set nei quarti di finale di Sofia 2020.L’unico modo che ha avuto l’australiano per aggirare l’ostacolo rappresentato dall’attuale numero 1 del mondo è stato quello di approfittare del forfait dell’azzurro prima del match degli ottavi di finale di Parigi-Bercy 2023, quandosarebbe dovuto tornare in campo poco più di 12 ore dopo il primo match disputato.Per il resto nella storia dei confronti trae de, dopo la vittoria dell’azzurro in tre set nell’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2019, è arrivato l’unico set perso danei quarti di Sofia 2020, con l’italiano che poi hai successivi 13 parziali giocati (striscia ancora aperta).