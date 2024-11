Quotidiano.net - Cuba: arresti dopo manifestazioni contro stop a elettricità

La Procura Generale diha annunciato l'arresto di un numero imprecisato di persone per "disturbo dell'ordine pubblico" in relazione alle proteste scoppiate durante l'interruzione di corrente elettrica di due giorni causata dall'uragano Rafael. "È in corso un procedimento penale per i reati di attentato, disturbo dell'ordine pubblico e danneggiamento", ha precisato la procura in un comunicato, senza specificare il numero delle persone coinvolte ma aggiungendo che questisono avvenuti all'Avana e nelle province centrali di Mayabeque e Ciego de Avila.