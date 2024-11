Firenzetoday.it - Crisi del settore moda: istituzioni con i lavoratori nel grande sciopero di martedì 12

Leggi l'articolo completo su Firenzetoday.it

Laneldellaspaventa. Infatti icoinvolti nel Fiorentino e nella Piana sono migliaia e i dati certificano come il down deldel lusso rischi di sfociare in un’emergenza del tessuto sociale in quelle aree dove la presenza di noti brand ha dato lustro fino a.