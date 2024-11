Lecceprima.it - Controlli in città, sanzionati 5 esercenti. Nei guai anche 5 assuntori di stupefacenti

LECCE - Polizia, carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale uniscono le forze per vigilare ine renderla più sicura. E’ questo lo spirito con cui ieri si è svolto un servizio interforze - disposto dal Questore di Lecce e deciso in sede di comitato per l’ordine e la sicurezza.