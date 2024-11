Ilpiacenza.it - «Con l’autonomia servizi migliori e amministratori più responsabili»

Leggi l'articolo completo su Ilpiacenza.it

«Le spese per il riscaldamento e l’illuminazione della Regione Veneto sono di 60 centesimi per abitante. In Campania, invece, il costo è di 13,8 euro per abitante. Qualcuno mi spieghi la differenza. Con i costi standard sapremo quanto abbiamo pagato in passato alcuni beni. Il Pd ha fatto dietro.