Ilgiornaleditalia.it - Cleveland vince ancora, Chicago passa ad Atlanta

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Cavs imbattuti in Nba. Bene anche Clippers e Utah NEW YORK (STATI UNITI) -senza freni. Cavaliersimbattuti in Nba: nella notte italiana è arrivata l'undicesima vittoria grazie al 105-100 contro i Brooklyn Nets al termine di una sfida molto equilibrata in cuiè rimasta sot