Romadailynews.it - Cina-Italia: oltre 100 posti per scambi verranno offerti a universita’ italiane

Pechino, 10 nov – (Xinhua) – Laoffrira’100 opportunita’ dio allene, con l’obiettivo di approfondire ulteriormente glinell’istruzione superiore tra i due Paesi, ha dichiarato ieri il ministro dell’Istruzione cinese, Huai Jinpeng. Huai ha fatto l’annuncio durante la cerimonia di apertura del Dialogo dei rettori universitaritenutosi all’di Pechino, specificando che laoffrira’ almeno cinque opportunita’ dio studentesco completamente finanziate a ciascuna delle 22ne partecipanti all’evento. Durante la cerimonia di apertura, e’ stata lanciata la partena di un’iniziativa ad alto livello per raddoppiare la scala degligiovanili europei in, e diversecinesi ene hanno anche firmato accordi per la creazione congiunta di centri di ricerca e campus.