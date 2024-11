Romadailynews.it - Cina: celebrazioni per il festival Duoye nel Guangxi (2)

Sanjiang, 10 nov – (Xinhua) – Donne suonano strumenti musicali tradizionali nel villaggio di Yueye Dong della contea autonoma Dong di Sanjiang, nella regione autonoma delZhuang, nellameridionale, il 9 novembre 2024.Varie attivita’, tra cui danze, banchetti di te’ all’olio e spettacoli di arte popolare, sono state organizzate qui ieri per celebrare il tradizionale, un’occasione durante la quale il popolo Dong si riuniva in cerchio per cantare le proprie preghiere. (Xin) Agenzia Xinhua