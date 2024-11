Baritoday.it - Chiaradia fa esultare il Gravina: Manfredonia battuto in rimonta

Leggi l'articolo completo su Baritoday.it

Ancora una vittoria per il, dopo quella contro l'Ugento della scorsa giornata. Allo stadio Miramare la formazione guidata da Luca Tiozzo l'ha spuntata in extremis per 2-1 sul, per il sesto successo complessivo.I padroni di casa sono andati in vantaggio al 5', quando.