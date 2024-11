Fanpage.it - Chiama il 112 e minaccia di uccidere il figlio: Carabinieri salvano bimbo di 2 anni

Leggi l'articolo completo su Fanpage.it

Un bambino di 2è stato salvato dai, intervenuti in un'abitazione di Marano Vicentino, in Veneto, dopo una richiesta giunta al 112 da parte della madre che, in evidente stato confusionale,va di volersuo. La donna, una 40enne con fragilità psichiche, è stata arrestata per tentato omicidio. La Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo.