Ilfattoquotidiano.it - Caso Albania, il viceministro Sisto: “Mi auguro si abbassino i toni. Sul tema dell’immigrazione c’è una confusione giuridica”

“La polemica politica può avere anche deiforti, ma resta un dato: da una parte e dall’altra bisognerebbe fare di tutto perché non si creasse questa polemica”. Lo dice a Roma, ospite della festa per i 60 anni di Magistratura democratica ildella Giustizia Francesco Paolo. A margine di un incontro al quale ha preso parte anche il ministro Carlo Nordio in video collegamento,commenta le recenti decisioni di diversi tribunali di rinviare alla Corte di giustizia europea il nuovo decreto sui Paesi sicuri del governo. “A mio avviso avrebbero dovuto prima rinviare alla Corte costituzionale”. Perché, spiega, essendo il nuovo decreto una fonte primaria “miche domani, sulle nuove convalide per i migranti in, ci siano i presupposti per applicare la legge”.