Europa.today.it - Casertana, crisi continua e paura del ritorno in D. Dura contestazione al presidente

Leggi l'articolo completo su Europa.today.it

Situazione sempre più tesa per la, che non riesce a trovare la vittoria e ha collezionato il terzo pareggio consecutivo in campionato. Ieri (9 novembre), nella sfida contro il Monopoli giocata allo stadio “Pinto”, i rossoblu di mister Federico Iori non sono riusciti a conquistare i tre.