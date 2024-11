Bolognatoday.it - Casapound e Patrioti: "Feccia fomentata dall'amministrazione, replicheremo in altre città"

Leggi l'articolo completo su Bolognatoday.it

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYBologna,e Rete deitengono a precisare: "Nessuno ci ha impedito di arrivare in piazza, pronti a replicare in". Lo scrivono in una nota per ribattere ad "alcune ricostruzioni dei giornali piuttosto fantasiose.