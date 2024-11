Sbircialanotizia.it - Cancro alla mammella, La Verde (Aiom): “Test genomici ci aiutano su scelta terapie”

Leggi l'articolo completo su Sbircialanotizia.it

"Risparmiano effetti collaterali alle donne che possono evitare la chemioterapia e costi al Ssn" "Per il, che resta il più diffuso e la prima causa di morte per tumore tra le donne, inoi oncologi a scegliere la migliore terapia per ridurre il rischio della recidiva di tumore nella .