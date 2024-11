Iltempo.it - Cancro alla mammella, La Verde (Aiom): "Test genomici ci aiutano su scelta terapie"

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) - "Per il, che resta il più diffuso e la prima causa di morte per tumore tra le donne, inoi oncologi a scegliere la migliore terapia per ridurre il rischio della recidiva di tumore nella paziente operata. Dopo l'intervento chirurgico al seno, il team multidisciplinare che lavora nella Breast Unit, valuta l'esame istologico e definisce qual è il rischio che il tumore si ripresenti. Nelle pazienti il cui tumore esprime i recettori per gli estrogeni, è possibile effettuare una terapia di riduzione del rischio a base di ormonoterapia e chemioterapia. Le pazienti ad alto rischio è bene che ricevano entrambi i trattamenti. Quelle a basso rischio possono, invece, essere trattate solo con l'ormonoterapia che comunque ha effetti collaterali da gestire, tra cui dolori osteoarticolari e osteoporosi".