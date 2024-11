Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Real. Militao ko, spunta ipotesi ritorno Sergio Ramos

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Ne parla "AS". Ma il club pensa a gennaio per rinforzare la difesa: 4 le opzioni sul tavolo MADRID (SPAGNA) - "o gennaio". Titola così "AS", il quotidiano spagnolo inquadra così il dilemma in casaMadrid dopo il grave infortunio (rottura del crociato) che metterà fuori causa per l'