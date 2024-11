Ilgiornaleditalia.it - Calciomercato: Juve. Stampa inglese, il ManUtd punta Danilo a gennaio

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Il difensore brasiliano sarebbe un'esplicita richiesta di Ruben Amorim LONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United potrebbe fare un tentativo acon lantus per portare a Old Trafford: lo scrive il "Sunday Mirror", secondo cui il 33enne difensore brasiliano, non più una prima scelt