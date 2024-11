Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Mls. L'Inter Miami di Messi fuori al primo turno play-off

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Decisivo il ko casalingo per 3-2 nello spareggio con Atlanta(STATI UNITI) - Grande sorpresa in Major League Soccer: l'è già. Non è bastato Lionel, la formazione guidata dal "Tata" Martino - che aveva chiuso in testa la regular season con record di punti - è stata elimi