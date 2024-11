Calcionews24.com - Cagliari, Zappa oscura Leao nella gara di doppiette: voti altissimi per il calciatore rossoblu

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Ildi Davide Nicola riacciuffa il Milan nel finale in un pirotecnico 3-3 all’Unipol Domus Ci sono partite dove il migliore in campo è colui che non ti aspetti. Gabrielenon spicca infatti per doti realizzative poiché prima del match contro il Milan, il ragazzo di Monza aveva all’attivo nove gol in carriera .