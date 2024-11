Ilgiorno.it - Cadavere trovato nel Po: il giallo del corpo mutilato di una gamba. Attesa per le risposte dell’autopsia

Pavia – Proseguono senza sosta e a 360 gradi le indagini dei Carabinieri coordinate dalla procura di Alessandria per dare un nome aldi una, riieri pomeriggio a Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria, al confine con la provincia di Pavia, sotto un ponte sul fiume Po. Determinante potrebbero risultare le informazioni che emergeranno dall’esame autoptico, che dovrebbe essere eseguito nelle prossime ore e che potrà fornire qualche elemento in più sulle cause della morte. Chi vive nella zona, nella piccola frazione di Capraglia ricorda che in condizioni normali il fiume in quel punto non raggiunge grandi profondità, 2-3 metri al massimo. Ma nei momenti di piena può arrivare anche a 6-7 metri. E nelle scorse settimane le piogge molto abbondanti hanno ingrossato le acque del fiume.