Calcionews24.com - Bologna, il riscatto Champions passa dall’Olimpico: l’importanza della sfida contro la Roma

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Il, reduce da una prima parte diLeague, vuole riscattarsi in campionato Ilè l’unica delle 36 squadre diLeague a non avere ancora segnato. Tra un po’ di sfortuna e un attacco non abbastanza cinico, il percorso europeo si è complicato tantissimo. Considerando che già andare ai playoff sarà complicato, .