Quotidiano.net - Bitcoin da record grazie a Trump: il valore schizza a 80mila dollari

Roma, 10 novembre 2024 – Gli effetti della vittoria di Donaldsta dando i suoi frutti anche per: la criptovaluta ha sfondato per la prima volta la quota degli, attestandosi a 80.047,alla crescita del 4% del suorispetto a quanto era stato registrato. Un trend che sta andando avanti da diversi giorni: nell’ultima settimana, la valuta digitale è cresciuta del 17% in totale. Non che il tycoon ne sia sempre stato un fan: durante la prima campagna presidenziale e nel 2021 si espresse con parole molto dure contro, definito come “una truffa contro il dollaro”. Un’inversione di tendenza, invece, in occasione della candidatura di quest’anno: alla conferenza di Nashville sulle criptovalute,ha promesso che, appena tornato alla Casa Bianca, avrebbe mantenuto il mercato non regolamentato, promettendo anche prezzi più bassi per l’energia elettrica per l’estrazione di criptovalute.