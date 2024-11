Ilgiorno.it - Besozzo ricorda Larimar Annaloro, la 15enne trovata impiccata in Sicilia. Il revenge porn e i dubbi della famiglia

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Varese) – Era cresciuta a, in provincia di Varese,, prima di trasferirsi in, a Piazza Armerina (Enna), il paese del papà, dove martedì scorso si sarebbe tolta la vita nel giardino di casa, impiccandosi con una corda a un albero. Per questo la sua tragedia ha colpito al cuore anche la comunità varesotta che in queste ore la stando. Fino allo scorso anno, del resto, la“era” una delle tante ragazzine scese in piazza sabato pomeriggio commosse per un dramma che faticano a comprendere. Il dolore Gli accertamenti Il bullismo e la lite La mamma scrive a Mattarella Una vita tranquilla Il giallo del biglietto L’appello Il dolore Palloncini bianchi in cielo, lacrime a rigare i volti e tanti ricordi condivisi: gli anni sui banchi di scuola a, gli allenamenti e le partite con la squadra locale di pallavolo, sport in cui, alta 1,80m, brillava particolarmente, tanto da sfiorare la Serie C.