Reggiotoday.it - Bergamotto di Reggio Calabria, con dichiarazioni precompilate si tenta di spostare sostenitori dall'Igp alla Dop

Leggi l'articolo completo su Reggiotoday.it

Ildicontinua a restare nel limbo in attesa della certificazione di qualità contesa tra Igp e Dop. Una contrapposizione che si è ormai trasformata in scontro senza esclusione di colpi, non sempre all'insegna della correttezza. E' il caso di quanto denunciato dal.