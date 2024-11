Sport.quotidiano.net - Beretta sbaglia, Panada no. Baby Dea formato rimonta

di Fabrizio Carcano CARAVAGGIO (Bergamo) L’Atalanta Under 23, per carattere e grinta, somiglia moltissimo alla prima squadra, capace di rincorrere le partite e ribaltarle nel finale. Come ha fatto ieri laDea , battendo inper 2-1 la Pro Patria al Comunale di Caravaggio dopo aver visto le streghe, con gli ospiti che a 20’ dalla fine hanno fallito il rigore del raddoppio. Finale simile a quello del derby di un mese fa sul campo dell’AlbinoLeffe, quando i nerazzurri erano risaliti nei venti minuti finali dal 2-0 al 2-2. Stavolta i due gol sono serviti per vincere su una Pro Patria tornata dalla bassa bergamasca con un vagone di rimpianti per non aver chiuso la gara in cui ha colpito anche un palo con Toci dopo 25’, prima della rete su corner di Nicco al 40’, legittimando un primo tempo migliore.