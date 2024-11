Lapresse.it - Bangladesh, gli oppositori impediscono al partito dell’ex premier Hasina di tenere un comizio a Dhaka

Violenti scontri a, in, tra i sostenitoriprimo Ministro Sheikhe i suoi, che hanno impedito ai membri delAwami League diun. Il raduno deldidoveva commemorare la morte di un attivista del gruppo avvenuta il 10 novembre 1987, che aveva scatenato una protesta di massa contro l’ex dittatore militare Hossain Mohammad Ershad. Tuttavia, gliPrimo ministro hanno visto il raduno come un potenziale primo tentativo di tornare in piazza da quandoè fuggita dal Paese ad agosto in seguito alla violenta ondata di rivolte. Gli attivisti delguidato da Khaleda Zia, principale rivale di, e anche i membri delconservatore Jamaat-e-Islami sono scesi in strada a, riempiendo gran parte dell’area in cui era previsto il raduno e circondano la sede delAwami League.