Veronasera.it - Autovelox e telelaser a Verona: via Bassone e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale durante la settimana

Leggi l'articolo completo su Veronasera.it

Proseguono i controllili dellaper contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sullecittadine. Da lunedì 11 novembre e per tutta lale pattuglie dedicate alle verifiche consono in servizio sulle seguenti: via Lugagnano.