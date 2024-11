Atp FinalsSinner batte De Minaur 63 64

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

22.17 Esordio vincente per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino. Il numero 1 al mondo ha sconfitto l'australiano Alex De, numero 9 del ranking Atp, in due set. Il punteggio finale è stato 63 64 in favore del tennista altoatesino.