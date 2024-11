Atalanta-Udinese 2-1 per i bergamaschi vittoria in rimonta

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 10 nov. (askanews) – L’supera 2-1 l’e aggancia il Napoli capolista, almeno fino al fischio d’inizio del posticipo fra l’Inter e gli azzurri di Conte. In vantaggio gli ospiti con Kamara al 48?, i padroni di casa ribaltano il risultato in quattro minuti: al 56? un assist di Bellanova spalanca la via della rete a Pasalic, al 60? un suo cross viene trasformato in autorete da Touré. E ora l’può davvero sognare, al netto degli infortuni di Djimsiti, Zappacosta e Zaniolo. L'articolo2-1, per iinproviene da Ildenaro.it.