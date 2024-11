Calcionews24.com - Atalanta Udinese 2-1 LIVE: autogoal di Touré e Dea in vantaggio

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Al Gewiss Stadium il match valido per la 12ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025.: LA CRONACA DEL MATCH 68? BIJOL! Conclusione per il .