Calcionews24.com - Assist-man per eccellenza: nessun italiano come Raoul Bellanova. I numeri dal 2023

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

riporta l’Atalanta al primo posto in classifica. Per lui un grande punto di partenza (e un nuovo record) Un grande punto di partenza perche contro l’Udinese è stato il migliore in campo: portando la Dea in vetta alla classifica. L’esterno dell’Atalanta si riscatta dopo un piccolo periodo di appannamento, non senza compiere .