Ilgiornaleditalia.it - Andrea Sillo, 47 anni, fondatore dell'Associazione danneggiati vaccino Covid-19: "L'inoculazione mi ha distrutto la vita"

Leggi l'articolo completo su Ilgiornaleditalia.it

Sportivo, forte, in perfetta salute,dopo la prima dose è stato sempre peggio diventando un invalido: "In sedia a rotelle, senza assistenza né aiuti"ha 47ed è ildi "Persone in cammino --19" che nasce come rete, con immediato e la