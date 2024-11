Sport.quotidiano.net - Anania traghetta Muggiò contro il Tribiano. Si attende il nuovo mister

Ci sarà Mimmo(foto) questo pomeriggio ad Agrate (ultimo “esilio“ poi si rientra a) sulla panchina della Fucina per guidare la squadra nel match delle 15.30il, seconda forza del girone B.è un “tore“, a breve verrà annunciato il successore di Venantini e non si esclude che lo si possa già scorgere sulle tribune del “Missaglia“ al fianco del presidente Pace. Out per squalifica Fall. La Leon ospita il fanalino di coda Olginatese che sette giorni fa ha tenuto in scacco per 60’ la capolista Mapello. Gioca in casa la Casatiil Codogno. Nel girone A riflettori puntati sul big match Pavia-Ardor Lazzate, remake del playoff dello scorso anno vinto dai gialloblù. Le due squadre sono separate da un punto. La Base senza Cappanera ospita la Rhodense, la Lentatese il Robbio.