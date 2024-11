Davidemaggio.it - Amici 24, diretta settima puntata

Leggi l'articolo completo su Davidemaggio.it

Anticipazionidi domenica 10 novembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì.Due allievi hanno affronta una sfida. Si tratta della ballerina Sienna, che ha perso e ha lasciato il proprio banco a Francesca, e del cantante Ilan, che invece è rimasto nella scuola.A giudicare la gara cover per il canto Cristiano Malgioglio ed Ermal Meta, mentre per il ballo Veronica Peparini. A finire in sfida per il canto è di nuovo Luk3, ultimo della classifica guidata per la secondana consecutiva da Chiamamifaro. Tra i ballerini, invece, la sfida tocca ad Alessia, in una gara che visto invece Alessio primo. Ospite musicale Giordana Angi, che ha presentato il suo nuovo singolo.24,Davide Maggio.