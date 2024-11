Ilrestodelcarlino.it - Altra trasferta. Megabox in missione sul campo della Smi Roma

Secondaconsecutiva per laOndulati del Savio. La squadra di Vallefoglia oggi alle 17 è di scena sulSmi, reduce dalla vittoria nei sedicesimi di finale di Coppa Cev contro le romene del Rapid Bucarest. Per le tigri quellasettima giornata del campionato di serie A1 è la quinta gara esterna. La Smiè stata protagonista l’anno scorso di uno splendido campionato, che l’ha vista appaiata allae qualificata per la prima volta ai playoff scudetto. L’obiettivo di quest’anno è quello di confermarsi ed è per questo che a coach Giuseppe Cuccarini è stata affidata una formazione che è un interessante mix tra gioventù ed esperienza. Al palleggio c’è la serba Sladjana Mirkovic, al debutto italiano, affiancata dallana doc Margherita Muzi. Gli opposti sono la ceca Gabriela Orvosova, già incisiva nelle prime uscite da matricola nel nostro campionato, e la ex-Club Italia Anna Adelusi, la cui famiglia risiede a Montecchio: per lei è una specie di derby.