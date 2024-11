Anconatoday.it - Allontanato dalla città dal Questore, lo trovano ubriaco in una panchina del centro mentre urla: denunciato

ANCONA – Inottemperanza ad un foglio di via, ubriachezza e modiche quantità di stupefacenti per uso personale. Identificati 49 giovani, di cui 13 con a carico precedenti di polizia. É l'esito dei controlli del sabato pomeriggio per garantire l'ordine e la sicurezza inda parte degli agenti.