Liberoquotidiano.it - Alessandro Gonzato: Palestina libera di menare, spuntano i negazionisti del pogrom di Amsterdam

Adè stata caccia all'ebreo, in Europa dilaga l'antisemitismo, e gli intellò di sinistra dicono che sì, non va bene percuotere gli israeliani con bastoni, manganelli e cinture; e però, aggiungono, gli ebrei se la sono cercata, la violenza è più che giustificata. Ricordiamo i fatti: giovedì sera nella capitale olandese c'è stata la partita tra Ajax e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv (5-0 per i padroni di casa), e al termine, fuori dallo stadio, i tifosi ospiti sono stati aggrediti con un'azione feroce e pianificata al grido di «Free Palestine», «». Sessantatré gli odiatori di Israele arrestati e cinque le persone finite in ospedale; un uomo, per salvare la pelle, è stato costretto a buttarsi in un canale e a inneggiare agli islamisti; sul web ci sono decine di filmati, si vede anche un ragazzo privo di sensi.