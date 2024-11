Ilfogliettone.it - Zucchero ritorna con “Discover II”: tributo ai brani che hanno segnato la sua vita

Con il suo stile inconfondibile,“Sugar” Fornaciari presenta "II", un album che rinnovaiconici del repertorio musicale italiano e internazionale. In questa nuova opera, il cantautore reinterpreta canzoni che loispirato, rispecchiando la passione profonda che lo lega alla musica.Dopo aver selezionato oltre 500 canzoni per il primo capitolo di "",ha scelto di esplorare ancora questo percorso: “Canzoni che avrei voluto scrivere io, che avrei voluto rifarle a modo mio”, confida. Il processo di lavorazione per questo tipo di album, afferma, è un’esperienza più leggera e giocosa rispetto alla creazione di un disco di inediti, in cui si richiede spesso un lungo periodo di isolamento creativo."II" non è solo un omaggio alla musica, ma anche un tentativo di dare nuovaa pezzi che sono stati apprezzati nel loro tempo: “Penso che molti li conoscano, ma dentro di me c'era la voglia di ripresentarli, di tirarli fuori per dargli anche una nuova”.