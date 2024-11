Lanazione.it - Volotea punta sul cielo fiorentino: "Grande sfida, vogliamo radicarci"

Tappa toscana per il presidente e fondatore di, Carlos Muñoz, che giovedì ha incontrato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ribadendo l’impegno della compagnia aerea sul territorio. Dal 6 luglio 2025,aggiungerà una nuova destinazione per la Sardegna: Alghero, con due voli settimanali (mercoledì e domenica) ed un’offerta di oltre 5mila posti. In questo modo, la compagnia collegherà Firenze con tutti gli scali sardi, Olbia e Cagliari inclusi. Verranno inoltre confermate tutte le rotte del 2024: Bari, Cagliari, Catania, Olbia, Palermo, Bordeaux, Lione, Nantes, Marsiglia, Tolosa, Bilbao, Amburgo e Praga. Come nasce? "Quando abbiamo fondato, nel 2012, volevamo rispondere ad un’esigenza che fino a quel momento era trascurata: quella dei collegamenti diretti tra città di piccole e medie dimensioni.