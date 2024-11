Ilpiacenza.it - «Voi tagliate i nostri alberi, noi tagliamo i vostri voti»

Circa duecento persone si sono date appuntamento sabato 9 novembre in piazza Cavalli, davanti a Palazzo Mercanti per protestare contro ormai avvenuto abbattimento delle 15 piante in piazza Cittadella. Tanti i cartelli e gli striscioni contro la decisione del taglio degli, autorizzata nei.