Anteprima24.it - Vietri sul Mare, auto si ribalta: ferita una donna

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente asul, questa mattina, dove un’mobile con a bordo unadi Cetara si èta per cause da accertare. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto ladall’affidandola alle cure del 118. Sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.L'articolosulsiunaproviene da Anteprima24.it.