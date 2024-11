Ternitoday.it - Via delle Ortensie, c’era da spostare una macchina. E l’asfalto si rinnova solo a metà

Leggi l'articolo completo su Ternitoday.it

“Questa è via, vi piace?”. La segnalazione arriva dal quartiere Le Grazie a Terni e riguarda un intervento per il rinnovo del manto stradale. “Questo è il lavoro dopo aver avvertito di levarele macchine per il rifacimento del”, dice un lettore, con tanto di.