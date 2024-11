Lopinionista.it - Urso: “Rammarico per il no di Baker Hughes a Corigliano-Rossano”

CATANZARO – “Abbiamo appreso conla decisione di-Nuovo Pignone di rinunciare al programma di investimenti relativo al nuovo insediamento industriale nel porto di”. È quanto scrive il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in una lettera inviata al sindaco di, Flavio Stasi. “Si tratta di un progetto – aggiunge il ministro– fortemente strategico per il territorio, sia per la rilevanza che riveste la logistica portuale, sia per l’importanza della riqualificazione di un porto che, ad oggi, nonostante le potenzialità, appare sottoutilizzato. Per l’iniziativa era stato attivato il supporto di questo Ministero mediante un contratto di sviluppo avente ad oggetto un programma di investimenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo sito produttivo nel porto die all’ampliamento del sito produttivo già esistente a Vibo Valentia”.