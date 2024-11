Lanazione.it - Union Basket Prato. Missione Montevarchi

Sfide impegnative in serie C maschile per Sim Tel e Dragons. La prima a scendere in campo, oggi pomeriggio alle 18, sarà l’, che andrà a far visita alla capolista ancora imbattuta del raggruppamento,, in uno scontro diretto che per i pratesi potrebbe voler dire primo posto in classifica, in caso di vittoria. Fra le due squadre, infatti, ci sono soltanto due lunghezze di distanza in classifica e la formazione di coach Paoletti ha già messo in bacheca lo scalpo illustre di Pino Dragons Firenze, infliggendogli il primo ko stagionale. Quella con, però, per tanti aspetti sarà una gara molto diversa e quindi servirà il massimo dell’impegno per provare a salire in vetta alla classifica. Spostandoci sul fronte Dragons, sempre oggi pomeriggio, a Villa Guicciardini, dopo la premiazione della Fip Toscana alle società vincenti dei vari campionati giovanili e premi individuali, verranno presentate tutte le squadre rossoblù.