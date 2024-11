Notizie.com - Un’altra notte di violenza a Napoli, 18enne incensurato è morto in un agguato: gli aggiornamenti

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Angelo Correra, un diciottenne, èin ospedale dopo essere rimasto ferito alla testa con un’arma da fuoco in via dei Tribunali a.Il decesso è stato dichiarato poco prima delle 11. Il giovane era stato ricoverato nellain gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini. All’alba di oggi, sabato 9 novembre, intorno alle 5 in via dei Tribunali, Angelo Correra è stato ferito con colpi di pistola, uno alla testa, che gli ha causato una grave emorragia cerebrale. Indaga la Squadra Mobile.diin fin di vita al Pellegrini (Ansa Foto) – notizie.comLa dinamica è al vaglio della polizia, che in queste ore sta esaminando anche i profili del diciottenne per ricostruire i suoi giri di frequentazione e gli ultimi spostamenti.