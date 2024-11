Lanazione.it - Una vacanza da incubo, cardiologo in ospedale

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Sarzana (La Spezia), 9 novembre 2024 – Unadaper ilMassimo Corradeghini protagonista di una sfortunata “avventura“ iniziata a Bangkok e terminata, dopo un passaggio nel Laos in Asia, all’di Lavagna dove è stato operato al femore dal dottor Caforio. Una vicenda sulla quale il notissimo medico sarzanese e la moglie Liria Querci, medico oculista, potranno sorridere tra qualche tempo. Una volta superata la tensione accumulata in questi giorni. La coppia era partita per unama la sfortuna ci ha messo lo zampino all’aeroporto di Bangkok dove il medico è inciampato in un trolley cadendo pesantemente a terra. Nonostante il fastidioso dolore il viaggio è proseguito ma una volta arrivati nel Laos la situazione si è complicata. Dopo la visita in un centro medico che ha evidenziato la frattura del femore è così iniziata la ricerca, per nulla semplice, del volo per il rientro in Italia.